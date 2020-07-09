Заказала такси Uber и попала в аварию: Девушка чуть не умерла а водитель и компания "отморозились"

8 июля в городе Киев произошло ДТП, Девушка попала в аварию и получила травмы заказав такси Uber.

Подруга потерпевшей девушки обратилась к сообществу в фейсбуке

"Коллеги! Кто контактировал с Uber? Подруга попала в аварию в такси, получила травмы, потеряла сознание, с места ДТП его забрала скорая. Водитель такси тем временем отменил вызов в приложении, компания отморозилась полностью. Данные о том, вызвали полицию на место и или открыто производство, по которому она была бы признана потерпевшей - отсутствуют.

Попытки коммуницировать с #Uber - напрасны. Вся доступная коммуникация - через приложение. Но жалобы через приложение они игнорируют. Я решила вмешаться и направить им журналистский запрос. Ищу куда - контактов руководства нигде нет. На горячей линии говорят, что они общаются только с водителями, с журналистами не уполномочены и пресс-службы у них якобы нет, поэтому посоветовали ехать в офис и спрашивать там.

Что за жесть? К ним прогресс не дошел или они отморозки полные?

Кто имел опыт? Что посоветуете делать?" - написала подруга пострадавшей.

Справка из больницы

Как все происходило, со слов пострадавшей

"Ситуация ночь, кольцевая, дождь и вроде нормальный водитель #uber на nissan leaf. Мне осталось 5 минут, чтобы я попала домой, но не тут то было .. Водитель пропустил мой поворот на кольцевой и решил сдать назад при включенной аварийке, чтобы все не объездить.

Машин совсем нет, он постепенно сдавая задом доехать до поворота при этом притормаживая ИИ именно в этот момент, именно в ту сторону где сижу я у нас врезается машина.

Нууу что я могу сказать - ничего.

Я наверное больше чем несколько раз ударилась головой об окно и просто отключилась на несколько минут.

Пришла с невероятным головной болью и всим оттуда вытекающим. Я Афигела! Хорошо, что все обошлось именно так без серьезных осложнений (гематомы и сотрясение мозга). Однозначно виноваты оба, но пострадала к сожалению я." - рассказала потерпевшая девушка.

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