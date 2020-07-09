Полицейский беспредел: правоохранителей обвинили в соучастии рейдерского захвата "Эконии" (Видео)

Представители компании "Экония" заявили об искусственном преследовании правоохранительными органами и просят помощи.

На компанию "Экония" совершили уже третью попытку рейдерского захвата. Правоохранители обыскивают киевский офис предприятия, завод в Золотоноше Черкасской области, а также в доме президента "Эконии".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В киевский офис полиция ворвалась силой и разбила входную дверь, хотя представители компании мирно пытались пустить полицейских в помещение", - заявили в компании.

В "Еконии" заявили, что считают такие действия недопустимыми и выражают свое возмущение заказным характером действий работников ГСУ МВД и Генеральной прокуратуры.

Один из представителей компании напомнил, что это не первая попытка рейдерского захвата.

"Ровно два года назад совместными усилиями членов, друзей CEO Club и бизнес-ассоциаций отражали попытку рейдерского захвата завода Экония. Схема классическая - фиктивные документы на право собственности, бравые ребята в шестом утра на пороге. Тогда ребят быстро выдворили, а дело перевели в юридическую и публичную плоскость", - рассказал Сергей Гайдачук.

Теперь же, заявил Гайдачук, все стало похоже на то, что правоохранители превратились в соучастников преступления.

"Все очень похоже на демонстративное попытку давления, а не законные действия правоохранительных органов", - завершил он.