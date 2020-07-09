ДТП на трассе Одесса-Николаев: один из пассажиров сгорел заживо (Видео)

На трассе М14 Одесса-Николаев столкнулись ЗАЗ 1103 "Славута" и Volkswagen, есть жертвы.

Сегодня вечером, 9 июля, на автодороге М14 Одесса-Николаев при столкновении загорелись два автомобиля.

Оба автомобиля ехали по трассе Одесса-Николаев. Неподалеку села Федоровка Березанского района "Фольксваген" ударил "Славуту". Предварительно сообщается, что у ЗАЗ загорелась электропроводка и огонь перекинулся на второе авто.

Смотрите видео ДТП на трассе М14 Одесса-Николаев:

Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаевской области поведали о судьбе водителя и пассажира "Славуты". Один из них успел выскочить, а второй сгорел в салоне автомобиля. Кто это водитель или пассажир, не уточняется.

В каком состоянии водитель и пассажиры "Фольксвагена" пока неизвестно.