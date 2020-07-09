На Харьковщине сгорели 10 гектар пшеницы (Фото)

В Харьковской области пожарные ликвидировали возгорание пшеницы на корню на площади 10 га. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"9 июля возле с. Украинское Лозовского района на поле (общая площадь 130 га) произошло возгорание пшеницы на корню", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 16:40 пожар на площади около 10 га, был локализован, а уже в 17:13 ликвидирован.

На месте происшествия было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава ГСЧС.

Кроме того, на Днепропетровщине спасатели ликвидировали возгорание на поле с пшеницей.

В ГСЧС сообщили, что 9 июля в 15:44 поступило сообщение о том, что вблизи поселка Даниловка Покровского района горит поле с пшеницей. В результате возгорания огнем уничтожена пшеница на площади 2 га.