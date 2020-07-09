На Харьковщине сгорели 10 гектар пшеницы (Фото)

"9 июля возле с. Украинское Лозовского района на поле (общая площадь 130 га) произошло возгорание пшеницы на корню", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 16:40 пожар на площади около 10 га, был локализован, а уже в 17:13 ликвидирован.
На месте происшествия было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава ГСЧС.
Кроме того, на Днепропетровщине спасатели ликвидировали возгорание на поле с пшеницей.
В ГСЧС сообщили, что 9 июля в 15:44 поступило сообщение о том, что вблизи поселка Даниловка Покровского района горит поле с пшеницей. В результате возгорания огнем уничтожена пшеница на площади 2 га.