Еще в одном областном центре разрешили ослабить карантин

В Тернополе приняли решение об ослаблении карантинных мероприятий в городе. Разрешили работу заведений общественного питания и партнерские роды.

Согласно постановлениям Кабмина, на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение об ослаблении карантинных мероприятий в городе

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"Сегодня на заседании городского оперативного штаба решили разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 согласно графикам их работы. Также разрешена практика партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования", - сообщил городской председатель Тернополя Сергей Надал.

В городском штабе по борьбе с COVID-19 напоминают, что при партнерских родах нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру:

обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА IgM с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до наступления родов (не более 72 ч);



наличия средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки).

Напомним: за минувшие сутки на Тернопольщине выявили 11 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области зафиксировали 2153 случая инфицирования этим недугом. В Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлены 810 новых.