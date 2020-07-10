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Пятница, 10.07.2020
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Еще в одном областном центре разрешили ослабить карантин

Еще в одном областном центре разрешили ослабить карантин
07:35 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Тернополе приняли решение об ослаблении карантинных мероприятий в городе. Разрешили работу заведений общественного питания и партнерские роды.

Согласно постановлениям Кабмина, на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение об ослаблении карантинных мероприятий в городе

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"Сегодня на заседании городского оперативного штаба решили разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 согласно графикам их работы. Также разрешена практика партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования", - сообщил городской председатель Тернополя Сергей Надал.

В городском штабе по борьбе с COVID-19 напоминают, что при партнерских родах нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру:

    • обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА IgM с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до наступления родов (не более 72 ч);

    • наличия средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки). 

Напомним: за минувшие сутки на Тернопольщине выявили 11 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области зафиксировали 2153 случая инфицирования этим недугом. В Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлены 810 новых. 

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Все по теме:

Тернополь, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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