Сутки на Донбассе: боевики семь раз открывали огонь, военные не пострадали

Российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня... Потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук утром в пятницу.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганское враг пять раз открывал огонь по украинским защитникам. Сначала наемники применили минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс, а впоследствии - артиллерийские системы калибра 122 мм, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения, а также стрелковое оружие. С ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник осуществлял обстрелы наших позициях на подступах к Причепиловка.

Еще один факт вражеской вооруженной активности зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, неподалеку Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применили запрещены минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки.