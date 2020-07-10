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В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем

В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на Луганщине.

Открытого горения в Новоайдаровском районе Луганской области в пятницу утром не наблюдается, спасатели продолжают ликвидацию пожара, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 10 июля 2020г. открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметру трех отдельных ячеек (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств)", - говорится в утренней сводке ГСЧС.

Как отмечается, ориентировочная площадь пожара составила около 5 тыс. га.

Всего к ликвидации возгорания привлечены 1 тыс. 169 чел. и 228 единиц техники, из них от ГСЧС - 559 чел. личного состава и 111 ед. пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета АН-32П).

Как сообщалось, по состоянию на 17:40 9 июля спасателям удалось локализировать возгорание сухой травы и лесного массив.

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Все по теме:

Пожар, Луганская область, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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