Смертельное ДТП в Днепре: водитель пытался обогнать грузовик

Поздно вечером 9 июля в Днепре произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации нацполиции Днепропетровской области.

ДТП произошло поздно вечером на Полтавском шоссе в районе заправки, столкнулись Volkswagen и Ford. Известно, что Volkswagen выехал на встречную полосу движения, пытался обогнать грузовик и столкнулся Ford.

В результате столкновения в форде погибли мужчина и женщина. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель Volkswagen серьезно не пострадал, но пассажир получил травмы средний степени тяжести. Их также доставили в больницу.

На место ДТП выехали патрульные, пожарные и экипажи скорой помощь. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Полиция задержала водителя Volkswagen на месте происшествия. Сегодня, 10 июля, ему будут избирать меру пресечения. Виновнику ДТП грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в четверг, 9 июля, на трассе Одесса-Николаев при столкновении загорелись два автомобиля. Сообщается, что один человек сгорел заживо.