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Пятница, 10.07.2020
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COVID-19 в Украине: уже более 52 тысяч случаев, карта эпидемии

COVID-19 в Украине: уже более 52 тысяч случаев, карта эпидемии
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины, еще в двух не изменилось.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 15 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве и Закарпатской области (более 100). Больше всего выздоровевших – в Волынской области, где установлен рекорд по количеству выздоровевших в одном регионе за сутки (228), а также в Ривненской и Черновицкой областях (более 100).

При этом в 14 из 24 областей, а также в Киеве не зарегистрированы новые случаи смерти от Cоvid-19.

В 17 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях, 1 тысячу – также в Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Волынской областях, а ниже 50 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

  • в Винницкой области подтверждено 39 новых случаев заболевания Covid-19 и 42 случая выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 541 человек (на 3 меньше, чем днем ранее);
  • в Волынской области подтверждено 57 новых случаев заболевания Covid-19 и 228 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 455 человек (на 171 меньше за сутки);
  • в Днепропетровской области 7 новых случаев заболевания и 13 случаев выздоровления, сейчас болеет 99 человек (на 6 меньше за сутки);
  • в Донецкой области 2 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления, сейчас болеют 506 человек, как и днем ранее;
  • в Житомирской области 12 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 28 случаев выздоровления, сейчас болеет 373 человека (на 17 меньше за сутки);
  • в Закарпатской области 112 новых случаев заболевания, 6 случаев смерти и 62 случая выздоровления, сейчас болеют 2 423 человека (на 44 больше за сутки);
  • в Запорожской области 5 новых случаев заболевания и 15 - выздоровления, сейчас болеют 98 человек (на 10 меньше за сутки);
  • в Ивано-Франковской области 58 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 15 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 580 человек (на 42 больше за сутки);
  • в Киеве 118 новых случаев заболевания и 71 - выздоровления, сейчас болеют 3 835 человек (на 47 больше за сутки);
  • в Киевской области 45 новых заболевших, 70 человек выздоровели, сейчас болеют 1 165 человек (на 25 меньше за сутки);
  • в Кировоградской области 1 случай заболевания, 1 случай смерти и 8 - выздоровления, сейчас болеют 55 человек (на 8 меньше, чем днем ранее);
  • в Луганской области 3 случая выздоровления, случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеет 17 человек;
  • во Львовской области подтверждено 82 новых случая заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 13 случаев выздоровления, сейчас болеют 5 582 человека (на 65 больше за сутки);
  • в Николаевской области 2 новых случая заболевания и 10 - выздоровления, сейчас болеет 100 человек (на 8 меньше за сутки);
  • в Одесской области 56 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 40 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 178 человек (на 15 больше, чем днем ранее);
  • в Полтавской области 3 новых случаев заболевания и 9 случаев выздоровления, сейчас болеют 27 человек (на 6 меньше за сутки);
  • в Ривненской области 74 новых случая заболевания и 138 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 874 человека (на 64 меньше за сутки);
  • в Сумской области 4 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 52 человека, как и днем ранее;
  • в Тернопольской области 21 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 10 – выздоровления, сейчас болеют 789 человек (на 10 больше за сутки);
  • в Харьковской области 56 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 41 человек выздоровел, сейчас болеют 1 154 человека (на 14 больше за сутки);
  • в Херсонской области 2 новых случая заболевания, случаев выздоровления и смерти не зафиксировано, сейчас болеют 16 человек;
  • в Хмельницкой области 16 новых случаев заболевания и 22 – выздоровления, сейчас болеют 223 человека (на 6 меньше за сутки);
  • в Черкасской области 18 человек заболели и 26 – выздоровели, сейчас болеют 119 человек (на 8 меньше за сутки);
  • в Черновицкой области 22 новых случая заболевания, 1 ранее заболевший умер, 109 человек выздоровели, сейчас болеет 2 320 человек (на 88 меньше за сутки);
  • -в Черниговской области 7 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 37 случаев выздоровления, сейчас болеет 317 человек (на 31 меньше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 10 июля, выявлено 819 новых случаев инфицирования коронавирусом, 18 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 016 выздоровели, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Сейчас болеет 25 898 человек, что на 215 меньше, чем днем ранее.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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