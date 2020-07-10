Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления

В Украине по состоянию на утро 10 июля общее число зараженных COVID-19 составляет 52 043 человек. За минувшие сутки заболели еще 819 человек. В Минздраве сообщили "очень хорошую новость" - за сутки выздоровело рекордное количество больных - 1 016.

В Украине зафиксировали 819 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

За минувшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели рекордное количество людей - 1 016. Скончались от осложнений болезни за сутки 18 пациентов.

Степанов сообщил, что из общего количества заболевших - 67 детей и 65 медиков. В госпитализации нуждались 214 больных.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 52 043 человек, умерли 1345. Уже преодолели болезнь 24 800 человек. На сегодняшний день 25 898 активных случаев COVID-19.

Больше всего заболевших в Закарпатской области (112), во Львовской области (82) и городе Киев (118).

Напомним, днем ранее, 9 июля, зафиксировали 810 новых случаях заболевания COVID-19;

8 июля было 807 новых инфицированных,

7 июля – 564 случая заболевания,

6 июля – 543 новых заболевших,

5 июля - 823 инфицированных за сутки.

Как объяснили в Минздраве, заболеваемость COVID-19 держится на высоком уровне, так как украинцы игнорируют рекомендации МОЗ. В министерстве рекомендуют носить маски, придерживаться социальной дистанции и пользоваться дезинфекторами.