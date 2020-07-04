Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки

В Минприроды рассказали украинцам, как вести себя с использованными масками и перчатками.

В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов рекомендуют отходы масок и перчаток складывать в пакет и плотно его завязать и выдержать в домашних условиях около 72 часа. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский во время брифинга.

"Хочу четко отличить отходы, которые формируются в медицинских учреждениях и они попадают на утилизацию исключительно в лицензированные перерабатывающие предприятия, которые четко контролирует Министерство защиты окружающей среды", - рассказал Абрамовский.

По его словам, такие отходы утилизируются по определенной программе и они не представляют после утилизации угрозы для граждан.

"К нам поступает очень много запросов по обращению с отходами масок и перчаток в домохозяйствах. Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации. На самом деле, мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях около 72 часов", - сказал Абрамовский.

Министр отметил, что это европейский опыт, он себя зарекомендовали, а любые административно-регуляторные меры не дали результатов.

"Также мы рекомендуем, как министерство которое занимается охраной окружающей среды использовать по возможности многократные защитные маски", - добавил Абрамовский.

Как сообщалось, Кабмин одобрил соответствующий законопроект, согласно которому украинцев будут штрафовать за отсутствие масок в общественном месте.