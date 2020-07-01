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В Украине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте
В Украине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте
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В Украине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте

В Украине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте
14:58 Сегодня Телеграф
Кабмин одобрил соответствующий законопроект, согласно которому украинцев будут штрафовать за отсутствие масок в общественном месте.

Правительство одобрило проект закона, который устанавливает ответственность за отсутствие маски в общественных местах. На заседании правительства министры рассмотрели соответствующий проект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает министр юстиции Денис Малюська, законопроектом устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами Украины.

Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).

Ответственность касается собственников заведений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать граждан только при наличии масок.

"Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотрены общим нарушением правил карантина", - уточнил он.

Напомним, в Украине в последние недели фиксирую рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Сегодня, 1 июля, выявили еще 664 новых больных. Всего в стране с начала эпидемии зафиксировали 44 334 случаев заболевания.

В Минздраве всплеск заболеваемости объясняют, тем что украинцы приняли ослабление карантин за его отмену, и начали игнорировать карантинные ограничения, в частности и ношение масок в общественных местах.

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Все по теме:

Кабмин, Маски, Карантин, Коронавирус, Денис Малюська, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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