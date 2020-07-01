В Украине сокращается число новых случаев COVID-19: динамика эпидемии по регионам

В Украине 664 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 433 - выздоровели, 14 новых жертв вируса. Больше всего заболевших коронавирусом в Украине - во Львовской области и в Киеве.

В Украине снижается рост количества новых случаев Covid-19: по состоянию на утро среды, выявлено 664 новых случаев Covid-19, 433 из числа ранее заболевших выздоровели, 14 умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Днем ранее, 30 июня, сообщалось о 706 инфицировнных за сутки, 29 июня – было 646 новых заболевших Covid-19, 28 июня - 917 случаев, 27 июня - 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

По данным Центра общественного здоровья при Минздраве Украины, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 44 998 человека, выздоровевших – 19 548, умерли 1 173 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 24 277 человека, что на 217 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (143 случая), в Киеве – 101 новых инфицированный за сутки, в Ровенской области (72 случая) и Закарпатской области (72 случая).

Львовская область - 5578 заболевших (143 за сутки);

Киев - 5138 (101);

Черновицкая - 4850 (49);

Ровенская - 3784 (72);

Закарпатская - 2961 (72);

Киевская - 2610 (25);

Ивано-Франковская - 2438 (43);

Волынская - 2427 (59);

Харьковская - 2169 (35);

Тернопольская - 1930 (11);

Винницкая - 1876 (12);

Одесская - 1712 (14);

Житомирская - 1408 (4);

Днепропетровская - 1090 (3);

Хмельницкая - 805 (2);

Кировоградская - 647 (1);

Черкасская - 645 (3);

Запорожская - 572 (0);

Черниговская - 538 (2);

Донецкая - 484 (3);

Николаевская - 447 (3);

Полтавская - 319 (5);

Сумская - 297 (0);

Херсонская - 193 (2);

Луганская - 80 (0).

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.

По состоянию на 1 июля госпитализированы 4 848 человек, из них 97 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 12 013 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 396 пациентов.

Заболевание подтверждено у 3 270 детей и 6 765 медиков, из них 4 094 медработника выздоровели.