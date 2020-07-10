В Минздраве назвали регионы, в которых нельзя смягчать карантин

В Минздраве назвали области, которые не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Согласно данным Минздрава, пока что не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Данные относительно определенных критериев из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность койко-мест в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона либо отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мер согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Минздрава.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июля в Украине зарегистрировано 52 043 случая COVID-19, за сутки - 819 новых случаев.