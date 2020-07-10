Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким

На сегодняшний день в столице уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
"Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще в 118 человек. Среди них - 4 медиков", - сказал Кличко.
По его словам, среди заболевших 61 женщина в возрасте от 19-ти до 93-х лет и 4 девочки - от одного года до шести; 48 человек в возрасте от 18 до 84-х лет и 5 мальчиков - от 6 до 14 лет.
Он отметил, что выздоровели в Киеве за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жители Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 24. В Святошинском - 17. Но в Дарницком районе - 16 случаев", - сообщил он.
Как сообщалось, по состоянию на 10 июля в Украине лабораторно подтверждены 52 043 случая COVID-19, за сутки - 819 новых.