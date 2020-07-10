Коронавирус в Киеве: число новых заболевших остается высоким

За минувшие сутки коронавирус обнаружили заболевание у 118 киевлян. Всего в столице уже 5990 подтвержденных случаев.

На сегодняшний день в столице уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще в 118 человек. Среди них - 4 медиков", - сказал Кличко.

По его словам, среди заболевших 61 женщина в возрасте от 19-ти до 93-х лет и 4 девочки - от одного года до шести; 48 человек в возрасте от 18 до 84-х лет и 5 мальчиков - от 6 до 14 лет.

Днепровский - 702 заболевших (24 за сутки);

Святошинский - 507 (17);

Дарницкий - 973 (16);

Голосеевский - 470 (12);

Оболонский - 529 (12);

Деснянский - 720 (10);

Соломенский - 550 (9);

Подольский - 416 (8);

Шевченковский - 497 (7);

Печерский - 626 (3).

Он отметил, что выздоровели в Киеве за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жители Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 24. В Святошинском - 17. Но в Дарницком районе - 16 случаев", - сообщил он.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июля в Украине лабораторно подтверждены 52 043 случая COVID-19, за сутки - 819 новых.