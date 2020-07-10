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В Киеве на детской площадке нашли гранату

В Киеве на детской площадке нашли гранату
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф Фото: Киев Оперативный / Facebook
В Киеве в жилом массиве Виноградарь на детской площадке нашли гранату. Боеприпас могли завезти коммунальщики вместе с песком.

В Киеве возле Виноградаря в детской песочнице нашли ржавую гранату. Накануне туда привезли свежий песок.

Об этом сообщается на странице Facebook-паблика "Киев оперативный".

"В "Варшавском микрорайоне" средь бела дня на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез. Очень похожа на боевую – Ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент. Киев, улица Семьи Кристеров, 20", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в курортном поселке Кириловка (Запорожская область) произошел необычный инцидент - на пляже был задержан мужчина с гранатой.

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Все по теме:

Киев, Боеприпасы, Граната.

Автор:

Телеграф
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