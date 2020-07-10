Возле Авдеевки украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение

На Донбассе в районе Авдеевки боевики в очередной раз нарушили "тишину" и обстреляли позиции ООС. В результате вражеских обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение украинский военный.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Сегодня, 10 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой пострадавший воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.