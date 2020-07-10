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Пожары на Луганщине: военные ООС помогают в ликвидации очагов

Пожары на Луганщине: военные ООС помогают в ликвидации очагов
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Сегодня от Вооруженных Сил Украины для локализации природной стихии задействовано более ста армейцев и 24 единицы техники. Об этом сообщает прес-центр ООС в фейсбук.

Военнослужащие Объединенных сил существенно помогают ликвидировать пожар и его последствия в Луганской области

С помощью военнослужащих Объединенных сил лесной пожар в Луганской области локализован. Сейчас продолжается тушение отдельных очагов горения. Для этого привлечены необходимое количество военнослужащих и техники.

Благодаря работе военной инженерной техники площади горения существенно уменьшаются. Подразделения Вооруженных Сил Украины отрезают пути распространения огня делая границы с опасным лесом.

Бульдозеры на артиллерийском тягачи и инженерные машины разграждения проделали просеки в 7 районах локализации пожара. В общем, было обработано более 200 гектаров лесной местности. 

В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем

Кроме этого, военнослужащие Объединенных сил продолжают вести аэро- разведку леса и обнаруживают очаги возгораний даже в темное время суток. Информация, которую они собирают с помощью БПЛА, существенно помогает пожарным командам укрощать огонь.

Военные не оставили в беде и местное населения, пострадавшего от стихии. Гражданским жителям готовы оказать помощь врачебно-сестринские бригады. Армейские подразделения помогают с эвакуацией пострадавших, подвозом питьевой воды и проведением инженерных работ на дорогах и в населенных пунктах.

В настоящее время личного состава для обуздания огня хватает и дополнительных сил и средств привлекать не нужно.

Ранее сообщалось, что пожар возник 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств около села Осколоновка. Площадь возгорания составила около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, однако из-за сильного порывистого ветра скоростью 20-25 м / с переменных направлений и жару произошло распространение огня на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново и дачный кооператив "Волчье озеро".

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Украина, Луганск, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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