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"Никаких угроз не поступало": сельский голова не может объяснить причину взрыва на Арабатской стрелке

"Никаких угроз не поступало": сельский голова не может объяснить причину взрыва на Арабатской стрелке
16:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС
Стрелковский сельский голова (Херсонская область, Генический район) не знает, какую версию можно разрабатывать в связи со взрывом возле его дома. Об этом рассказал Стрелковский сельский голова Александр Пономарев.

"Мне никаких угроз не поступало, конфликтов у меня таких... непримиримых не было, долгов ни перед кем нет. Для меня это странно, не знаю, какую версию можно разрабатывать. Такой подлый случай", - отметил Пономарев.

По его словам, в четыре часа утра сработало самодельное взрывное устройство, которое подложили под ворота гаража, выходящего на улицу.

"Они его подложили и подожгли. Люди не пострадали, а только ворота гаража", - отметил голова.

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В настоящее время, как он рассказывает, полиция изучает то, что записано на видеокамеру. Сейчас Пономарев на работе, обстановка в селе спокойная.

Как сообщалось, в Херсонской области на Арабатской Стрелке в Геническом районе, граничащем с ВОТ АР Крым, возле дома сельского головы Стрелкового раздался взрыв. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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Все по теме:

Украина, Геническ, ГСЧС, Арабатская стрелка.

Автор:

Телеграф
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