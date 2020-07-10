Штаб ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных

Вследствие вражеского минометного обстрела вблизи Новолуганского в зоне ООС ранены двое военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 10 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи Новолуганского. Противник применил миномет калибра 82 мм.

Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту", - говорится в сообщении.

Как указано, украинским воинам было предоставлено надлежащую первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение.

"Российские захватчики, целенаправленно первыми открывая огонь по позициям наших защитников, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей", - добавили в штабе.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, "использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ".

Как сообщалось, боевики обстреляли позиции ОС у Авдеевки, ранен военный.