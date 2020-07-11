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Ограбление автомобиля "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый

Ограбление автомобиля "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый
04:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Офис генпрокурора
Задержан 4 подозреваемый в ограблении автомобиля "Укрпочты".

Правоохранители уже установили 4 подозреваемых, которые 7 июля в Полтавской области напали на автомобиль "Укрпочты", подорвали его и похитили свыше 2,75 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Там говорят, что трех мужчин разыскали в Киеве, одного — в Лубнах. Все они жители Полтавской области. Сейчас им сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее 10 июля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал о задержании 3 подозреваемых в деле. Он отмечал, что правоохранители продолжают устанавливать других людей, которые могут быть причастны к преступлению, как наводчики и пособники.

Напомним: 7 июля в Полтавской области неизвестные напали на автомобиль "Укрпочты" и похитили более 2,5 миллиона гривен. В результате нападения двое людей, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

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Полиция, Укрпочта.

Автор:

Телеграф
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