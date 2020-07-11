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Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках на западе Украины

Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках на западе Украины
07:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
На реках бассейнов Сяна, Днестра и на реке Стрвьяж 11-13 июля из-за сильных дождей ожидается повышение уровней воды, возможно формирование значительного местного и склонного стока и начальный выход воды на заводь. Об этом сообщает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, вечером 11 и в течение 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями 10 июля на 08 часов. При обильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Кроме того, на фоне повышенной водности на р. Стрвьяж возле с.Лука (Самборский р-н Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.

Как известно, 10-13 июля, при дальнейшем повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на р.

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Припять в створе поста Речица будет происходить дальнейшее превышение опасной отметки затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.

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Непогода, ГСЧС, Паводки.

Автор:

Телеграф
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