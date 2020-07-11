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В Севастополе готовятся отметить День рыбака: план мероприятий

В Севастополе готовятся отметить День рыбака: план мероприятий
12:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Ежегодно в Украине во второе воскресенье июля отмечается День рыбака. В Севастополе уже определились с планом празднования этого торжества.

Завтра, 12 июля, жителей Севастополя и гостей города порадуют праздничной программой, которая будет проходить в в парке Победы у памятника Георгию Победоносцу. Ранее сообщалось, что праздновать будут в Студенческом сквере, но в связи с тем, что площадь перед самим дворцом культуры закрыли на реконструкцию, локацию решили переместить.

Об этом сообщают местные СМИ.

В 19:00 начнется праздничная программа. В концерте поучаствуют местные артисты и коллективы, духовой оркестр, жителей поздравит Нептун. Кроме того на локации будет развернута кухня, на которой будет приготовлена рыбацкая уха.

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Празднование завершится фейерверком в 22:00.

Отметим, что уже вчера, 10 июля, в честь этого праздника во Дворце культуры рыбаков состоялось торжественное собрание, в ходе которого представителям рыбодобывающего комплекса региона, которые отличились успехами в работе, вручили различные награды.

 

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Праздник, Севастополь, День Рыбака.

Автор:

Телеграф
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