Коронавирус в столице: за сутки зафиксировали 125 новых случаев

За прошедшие сутки в Киеве выявлено еще 125 инфицированных коронавирусом, двое больных умерли. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

"Еще у 125 жителей Киева выявили коронавирус за прошедшие сутки. Двое больных умерли", - написал он, уточнив, что выздоровели за сутки 25 человек.

По словам Кличко, в числе новых больных ️57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет, ️61 мужчина в возрасте от 21 до 75 лет, семилетняя девочка и шесть мальчиков в возрасте от 4 до 14 лет.

Заболели, в частности, и трое медиков, уточнил Кличко.

Он проинформировал, что госпитализированы 8 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

По информации Кличко, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком районе (36), Шевченковском (18), Святошинском и Голосеевском (по 14).

Всего в Киеве на сегодня уже 6 115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, коронавирус унес жизни 124 киевлян. В то же время инфекцию преодолели 2 058 жителей столицы, сообщил городской голова.