В Украине тестируют 4 лекарства от COVID-19

По словам руководителя Минздрава, некоторые испытания уже на завершающей стадии.

В Украине проходят клинические испытания четырех лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни COVID-19, некоторые из них уже на завершающей стадии.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни. Сейчас у нас зарегистрировано 4 клинические испытания 4 лекарственных средств - это "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен". Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии", - сообщил Степанов.

Он добавил, что сразу после завершения таких испытаний будут сделаны заключения относительно эффективности этих лекарственных средств.