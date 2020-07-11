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Львовская область обогнала Киев по числу новых случаев COVID-19

Львовская область обогнала Киев по числу новых случаев COVID-19
11:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом заболевания COVID-19.

В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано во Львовской, Закарпатской областях и городе Киеве.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области — 119, Закарпатской области — 108, а также городе Киев — 125", — говорится в сообщении.

В Хмельницкой области уже почти 900 случаев COVID-19

В Украине на 9:40 11 июля зафиксировано уже 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — 800.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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