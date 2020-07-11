День в ООС: оккупанты из минометов обстреляли украинских защитников близ Водяного

Российские оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает прес-сцентр штаба ООС.

"11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Враг применил запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения на Приазовье", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-центре, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики на рассвете вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм на подступах к Водяному.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины", добавили в пресс-центре.