Подрыв автомобиля Укрпочты в Полтавской области: злоумышленников отправили под стражу

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в совершении нападения на автомобиль Укрпочты. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

"Сегодня, 11 июля, Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании троим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Также в субботу, 11 июля, меру пресечения изберут еще одному подозреваемому, подчеркнули в полиции.

Как сообщалось, 7 июля в Полтавской области неизвестные напали на автомобиль Укрпочты, подорвали его и похитили свыше 2,5 миллиона гривень. Вследствие нападения два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения.

10 июля Офис генпрокурора сообщил, что работники правоохранительных органов установили и задержали четырех подозреваемых в нападении. Троих из них обнаружили в Киеве, одного - в Лубнах. Все они жители Полтавской области.

Сегодня, 11 июля, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что продолжаются поиски пятого подозреваемого - сотрудника Укрпочты, который "выполнил функцию наводчика и подстрекателя".

В то же время Геращенко проинформировал, что работники правоохранительных органов нашли деньги, похищенные при нападении на автомобиль Укрпочты.