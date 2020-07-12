Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов

Боевики использовали запрещенное минскими соглашениями оружие, ранение получили трое наших защитников.
Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице утром 12 июля.
Возле Водяного оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Новотошковского и Майорска агрессор применил минометы и противотанковые гранатометов.
Неподалеку Орехово захватчики также использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Как сообщает разведка, украинские военные ликвидировали трех боевиков, и ранили одного.
С начала 12 июля боевики 7 раз обстреляли позиции ООС, применив запрещенное оружие. В штабе отметили, что раненых среди ВСУ нет.
Как сообщалось, 10 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский защитник. Кроме того, трое бойцов ВСУ получили ранения.