Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов

За минувшие сутки, 11 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и ранили трех военных.

Боевики использовали запрещенное минскими соглашениями оружие, ранение получили трое наших защитников.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице утром 12 июля.

Возле Водяного оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского и Майорска агрессор применил минометы и противотанковые гранатометов.

Неподалеку Орехово захватчики также использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Как сообщает разведка, украинские военные ликвидировали трех боевиков, и ранили одного.

С начала 12 июля боевики 7 раз обстреляли позиции ООС, применив запрещенное оружие. В штабе отметили, что раненых среди ВСУ нет.

Как сообщалось, 10 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский защитник. Кроме того, трое бойцов ВСУ получили ранения.