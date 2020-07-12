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Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов

Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов
Обновлено 08:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
За минувшие сутки, 11 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и ранили трех военных.

Боевики использовали запрещенное минскими соглашениями оружие, ранение получили трое наших защитников. 

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице утром 12 июля.

  • Возле Водяного оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

  • В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

  • В районе Новотошковского и Майорска агрессор применил  минометы и противотанковые гранатометов.

  • Неподалеку Орехово захватчики также использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Как сообщает разведка, украинские военные ликвидировали трех боевиков, и ранили одного.

С начала 12 июля боевики 7 раз обстреляли позиции ООС, применив запрещенное оружие. В штабе отметили, что раненых среди ВСУ нет.

Как сообщалось, 10 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский защитник. Кроме того, трое бойцов ВСУ получили ранения.

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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