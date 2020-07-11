Ситуация на Донбассе: погиб украинский защитник, еще трое - ранены

10 июля российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще трое – получили ранения.

10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враг открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм вблизи Причепиловка, Орехово, Троицкого и Хутора Вольного. На подступах к Новотошковскому и Новолуганскому, кроме этого калибра, противник совершил обстрелы еще и с 82-х мм минометов. Кроме того, по оборонным укреплениям наших защитников вблизи Катериновки агрессор привел в действие противотанковый ракетный комплекс.

В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты неоднократно вели огонь по защитникам Водяного, использовав при этом минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В пригороде Авдеевки захватчики обстреляли наши опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также факты вооруженной активности противника зафиксированы у Невельского, где противник дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. А на подступах к Лебединскому — из ручных противотанковых гранатометов.

“За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое — получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления”, — сообщили в штабе.

“Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным — после чего враг прекратил свою активность”, — говорится в сообщении.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков. Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного.