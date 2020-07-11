Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире новый антирекорд по COVID-19
В мире новый антирекорд по COVID-19
Ситуация на Донбассе: погиб украинский защитник, еще трое - ранены
Ситуация на Донбассе: погиб украинский защитник, еще трое - ранены
Малиновский рассказал, против кого не хочет играть в ЛЧ
Малиновский рассказал, против кого не хочет играть в ЛЧ
11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Ситуация на Донбассе: погиб украинский защитник, еще трое - ранены

Ситуация на Донбассе: погиб украинский защитник, еще трое - ранены
08:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
10 июля российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще трое – получили ранения.

10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враг открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм вблизи Причепиловка, Орехово, Троицкого и Хутора Вольного. На подступах к Новотошковскому и Новолуганскому, кроме этого калибра, противник совершил обстрелы еще и с 82-х мм минометов. Кроме того, по оборонным укреплениям наших защитников вблизи Катериновки агрессор привел в действие противотанковый ракетный комплекс.

В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты неоднократно вели огонь по защитникам Водяного, использовав при этом минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В пригороде Авдеевки захватчики обстреляли наши опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также факты вооруженной активности противника зафиксированы у Невельского, где противник дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. А на подступах к Лебединскому — из ручных противотанковых гранатометов.

Штаб ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных

“За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое — получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления”, — сообщили в штабе.

“Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным — после чего враг прекратил свою активность”, — говорится в сообщении.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков. Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
03 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
04 РФ и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по гумпомощи Сирии
05 Ограбление автомобиля "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире от коронавируса выздоровели почти 7 млн человек
В мире от коронавируса выздоровели почти 7 млн человек
В Праге произошло столкновение двух поездов (Видео)
В Праге произошло столкновение двух поездов (Видео)
На Донетчине за сутки выявили 7 новых случаев COVID-19
На Донетчине за сутки выявили 7 новых случаев COVID-19
Рецепт дня: Скумбрия в лаваше, с сыром и помидором
Рецепт дня: Скумбрия в лаваше, с сыром и помидором
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь