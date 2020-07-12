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Регионы с наибольшим приростом больных COVID-19: статистика Минздрава

Регионы с наибольшим приростом больных COVID-19: статистика Минздрава
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф УНН
В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19. За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 выявили в трех областях.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях, а также в Киеве. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 121, Ровенской области - 78, Закарпатской области - 67, а также Киеве - 67", - сказал Максим Степанов.

Статистика коронавируса на 12 июля

По данным Telegram-канала МЗ "Коронавирус_инфо", всего в Украине зарегистрировано 53 521 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 из них 1 383 летальных, 26 118 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 678 новых случаев. Всего проведено 796 680 тестирований методом ПЦР.

В целом случаи выявлены в следующих регионах:

  • Винницкая область - 2097 случаев;

  • Волынская область - 3042 случая;

  • Днепропетровская область - 1144 случаи;

  • Донецкая область - 759 случаев;

  • Житомирская область - 1532 случая;

  • Закарпатская область - 3909 случаев;

  • Запорожская область - 621 случай;

  • Ивано-Франковская область - 3029 случаев;

  • Кировоградская область - 673 случая;

  • Киев - 6182 случая;

  • Киевская область - 3026 случаев;

  • Львовская область - 7003 случая;

  • Луганская область - 93 случая;

  • Николаевская область - 481 случай;

  • Одесская область - 2174 случая;

  • Полтавская область - 331 случай;

  • Ровенская область - 4598 случаев;

  • Сумская область - 340 случаев;

  • Тернопольская область - 2231 случай;

  • Харьковская область - 2649 случаев;

  • Херсонская область - 204 случая;

  • Хмельницкая область - 908 случаев;

  • Черновицкая область - 5140 случаев;

  • Черкасская область - 748 случаев;

  • Черниговская область - 607 случаев.

Напомним, в Украине уже более 53 000 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявлено более 600.

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Все по теме:

Минздрав, Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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