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Коронавирус в Украине: за сутки еще 11 летальных случаев

Коронавирус в Украине: за сутки еще 11 летальных случаев
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф
В Украине по состоянию на утро 12 июля диагностировали еще 678 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки скончались от осложнений болезни 11 человек. Всего от коронавируса в Украине умерло 1 383 больных. Преодолели болезнь за сутки 457 человек. Всего с начала эпидемии вылечились 26 118.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

С начала эпидемии коронавирусом в Украине заразились 53 521 человек. На сегодняшний день число активных больных составляет 26 020.

Больше всего заразились во Львовской области (121), Ровенской области (78), Закарпатской области (67) и в Киеве (67).

Как сообщалось, вчера, 11 июля, зафиксировали 800 больных. Днем ранее, 10 июля, выявили 819 случаев.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 12 миллионов человек. Выздоровели почти 7 миллионов, зафиксировано более 560 тысяч летальных случаев.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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