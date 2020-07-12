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В центре Одессы в жилом доме масштабный пожар (фото и видео)

В центре Одессы в жилом доме масштабный пожар (фото и видео)
Обновлено 13:43 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Сильный пожар вспыхнул сегодня утром в Одессе в трехэтажном жилом доме. Возгорание возникло на третьем этаже, огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа.

В воскресенье, 12 июля, в Приморском районе Одессы горит жилой дом 1814 года постройки. На месте работают спасатели.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Дом горит по улице Бунина. Пожар распространился на территорию 750 квадратных метров.

Пожар в жилом доме в Одессе, фото: ГСЧС

"В Одессе по ул. Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 застройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу.

По состоянию на 11:50 площадь пожара крыши трехэтажного жилого дома составляла около 750 кв. м. Ситуация контролируется. Открытого огня не наблюдается. К тушению привлечены 60 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что жертв и пострадавших пока нет. Продолжается тушение.

Как сообщалось, 5 июля в монгоквартирном доме в Новой Каховке возник масштабный пожар - выгорели полностью четыре квартиры. 

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Все по теме:

Одесса, Пожар, Спасатели, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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