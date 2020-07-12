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Пожар в старинном здании в Одессе: без жилья остались более 40 человек

Пожар в старинном здании в Одессе: без жилья остались более 40 человек
17:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС
В Одессе из-за пожара в старинном доме, расположенном на ул. Бунина, 35, более 40 человек лишились жилья. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в результате пожара пострадало 30 квартир, в которых прописан 41 человек.

"Сейчас составляют списки людей, которым негде жить, чтобы решить вопрос с временным размещением", - сообщили в мэрии.

Со слов местных жителей, людей, которые реально проживают в этом доме, больше. Часть жилых помещений - коммунальные квартиры.

В настоящее время, по данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, проводится разборка и проливка конструкций указанного дома, 1814 года постройки.

Причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации привлекалось 18 единиц техники и 60 человек личного состава.

В центре Одессы в жилом доме масштабный пожар (фото и видео)

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в квартире на 2 этаже, расположенной над пиццерией Olio, которая находится на первом этаже здания. Со второго этажа огонь перекинулся на верхний этаж, откуда - на крышу. Затем ветер «разогнал» по ней пламя. Вышеназванное здание – 1814 года постройки.

Вскоре пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет.

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Одесса, Пожар.

Автор:

Телеграф
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