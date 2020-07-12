Пожар в старинном здании в Одессе: без жилья остались более 40 человек

"Сейчас составляют списки людей, которым негде жить, чтобы решить вопрос с временным размещением", - сообщили в мэрии.
Со слов местных жителей, людей, которые реально проживают в этом доме, больше. Часть жилых помещений - коммунальные квартиры.
В настоящее время, по данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, проводится разборка и проливка конструкций указанного дома, 1814 года постройки.
Причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации привлекалось 18 единиц техники и 60 человек личного состава.
Как сообщалось ранее, возгорание произошло в квартире на 2 этаже, расположенной над пиццерией Olio, которая находится на первом этаже здания. Со второго этажа огонь перекинулся на верхний этаж, откуда - на крышу. Затем ветер «разогнал» по ней пламя. Вышеназванное здание – 1814 года постройки.
Вскоре пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет.