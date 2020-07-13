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Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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На Донетчине за сутки не выявили ни одного случая COVID-19

На Донетчине за сутки не выявили ни одного случая COVID-19
01:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
В Донецкой области по состоянию на вечер воскресенья не обнаружено ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19, всего - инфицированными считаются 759 человек с начала эпидемии. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павла Кириленко.

“Хорошие новости: в воскресенье 12 июля в Донецкой области не выявлено ни одного нового больного коронавирусной болезнью. Сейчас 476 жителей Донетчины продолжают лечение”, — написал глава ОГА.

Он добавил, что эпидемию еще не преодолен. “Призываю всех соблюдать карантина, чтобы избежать новых вспышек заболевания”, — добавил он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 53521 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1383 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Донетчина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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