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Полиция задержала банду за нападение на бизнесмена

Полиция задержала банду за нападение на бизнесмена
11:18 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
Полиция Киевской области задержала вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя

Правоохранители задержали в Киевской области группу злоумышленников, которые обоснованно подозреваются в совершении разбоя, бандитизме, незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

"Так, в июне этого года, ночью группа неизвестных лиц в масках ворвалась в помещение предпринимателя в поселке Козин, что на Обуховщине. Нападавшие запугали хозяев, связали их пластиковыми стяжками, применили оружие и, угрожая физической расправой, забрали из дома большую сумму денег. После чего скрылись с места преступления", - сообщает в понедельник пресс-служба полиции Киевской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины установили личности злоумышленников и задержали их на территории столицы и области. Силовую поддержку полицейской операции обеспечивали бойцы КОРДа и полка полиции особого назначения.

Задержаны четверо фигурантов. Они помещены в изолятор временного содержания.

Во время проведения обысков по месту жительства преступников работники полиции изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение, автомобили и другие вещественные доказательства.

Следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 3 ст.187 (разбой), по ст. 257 (бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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"Задержанным мужчинам сообщено о подозрении в совершенных преступлениях. Работники полиции проверяют их причастность к совершению других преступлений на территории области. Меру пресечения фигурантам выберет суд. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством о содержании под стражей", - говорится в сообщении.

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Все по теме:

Киевская область, Полиция, Происшествие, Банда.

Автор:

Телеграф
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