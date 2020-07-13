Кишечная палочка: на всех пляжах Киева купаться пока не рекомендуется

На всех киевских пляжах купаться пока не рекомендуется, поскольку в воде повышенные показатели содержания кишечной палочки.

Сегодня специалисты Госпродпотребслужбы будут брать новые пробы воды на пляжах. Результаты объявят в четверг-пятницу, а до этого времени следует воздержаться от водных процедур. Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко во время брифинга в понедельник.

"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать, отдыхать на пляжах нельзя. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", - проинформировал Кличко.

Он отметил, что обычно после сильных осадков во всех водоемах подобные показатели повышаются, и на их возвращение к нормативным нужно 3-4 дня.

"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут уже сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить всем, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где пока следует воздержаться от водных процедур. Поэтому, если хочется на пляж, то пока только загорать, любоваться красотой Днепра и играть в волейбол", - добавил мэр.

Он также отметил, что сейчас делают обновленные пляжи со всем сервисом.

"Пляжный патруль следит за соблюдением правил. За тем, чтобы отдых был безопасным", - сказал Кличко.

Напомним, ранее на всех пляжах Киева вывесили желтые флаги, что означает, что купание не рекомендуется, поскольку в воде обнаружили превышенный индекс лактопозитивной кишечной палочки.