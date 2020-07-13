Пограничники помешали контрабанде почти в 4 тыс пачек сигарет

Под утро 12 июля пограничники отдела "Ровно" и оперативники Луцкого отряда остановили близ границы двух человек, которые несли в руках четыре пакета. Заметив пограничников, один человек бросил пакеты и принял попытку к бегству, другого правоохранители задержали.