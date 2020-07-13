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Пограничники помешали контрабанде почти в 4 тыс пачек сигарет

Пограничники помешали контрабанде почти в 4 тыс пачек сигарет
18:44 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ
Под утро 12 июля пограничники отдела "Ровно" и оперативники Луцкого отряда остановили близ границы двух человек, которые несли в руках четыре пакета. Заметив пограничников, один человек бросил пакеты и принял попытку к бегству, другого правоохранители задержали.

Впоследствии, проверяя местность, пограничники обнаружили самодельную деревянную кладку с помощью которой правонарушители преодолевали контрольно-следовую полосу.

Табачные изделия в количестве 3960 пачек доставили в пограничное подразделение для дальнейшей передачи уполномоченным органам.

В отношении задержанного пограничники составили административные документы за нарушение законодательства по пограничным вопросам.

На Луганщине спасатели локализовали пожар сухой травы и лесного массива

Сумки с контрабандой сигарет, ГПСУ Луцкого отряда

самодельная деревянна кладка с помощью которой правонарушители преодолевали контрольно-следовую полосу

Как сообщалось ранее, в Донецкой области мужчина пострадал, когда пытался самостоятельно потушить траву, горевшую на открытой территории. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в области.

 
 
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Все по теме:

Украина, Луцк, Сигареты, ГПСУ, Конрабанда.

Автор:

Телеграф
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