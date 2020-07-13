Пограничники помешали контрабанде почти в 4 тыс пачек сигарет

Впоследствии, проверяя местность, пограничники обнаружили самодельную деревянную кладку с помощью которой правонарушители преодолевали контрольно-следовую полосу.
Табачные изделия в количестве 3960 пачек доставили в пограничное подразделение для дальнейшей передачи уполномоченным органам.
В отношении задержанного пограничники составили административные документы за нарушение законодательства по пограничным вопросам.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области мужчина пострадал, когда пытался самостоятельно потушить траву, горевшую на открытой территории. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в области.