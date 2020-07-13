Пандемия COVID-19: В Одессе ограничили работу развлекательных заведений

Из-за распространения COVID-19 в Одессе ограничили работу развлекательных заведений до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для предотвращения распространения коронавирусной болезни комиссия запретила с 23:00 до 07:00 работу ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, кафетериев, буфетов и пр. (кроме субъектов хозяйствования, оказывающих услуги общественного питания по адресной доставке и заказам на вынос).

Ограничение касается также учреждений культуры (кроме кинотеатров).

Комиссия рекомендовала Главному управлению Нацполиции в Одесской области, ГСЧС и профильным департаментам обеспечить разъяснительную работу и контроль над выполнением этих требований.

Также будет усилен контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на побережье города.

Как сообщалось, в Одессе полиция выявила нарушения карантинных ограничений в шести элитных развлекательных заведениях города.