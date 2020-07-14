Под Коростенем в ДТП пострадали пять человек, большинство - дети

ДТП произошло на автодороге между селами Коростенского района Житомирской области. В результате аварии перевернулся легковой автомобиль, травмы получили 5 человек, трое из которых - дети.

13 июля в Житомирской области Коростенского района на дороге возле села Обиходы произошла авария, в которой пострадали пятеро человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" двигаясь в направлении села Сарновичи, не справился с управлением и съехал в кювет, машина перевернулась.

Все пассажиры и водитель этого автомобиля пострадали. 54-летний мужчина и двое детей 6-ти и 10-ти лет, все жители с. Берестовце, получили травмы.

Госпитализированы также 27-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Все пятеро находятся в реанимационном отделении больницы с серьезными травмами.

На месте происшествия работали полицейские и эксперты, продолжается выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к аварии.

Напомним, 12 июля на киевской трассе возле Козина в ДТП погибли четверо человек - целая семья, еще один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.