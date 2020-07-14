В Киеве эвакуировали центральный вокзал, ищут взрывчатку

Всех пассажиров и сотрудников попросили покинуть здание Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. В полицию позвонил аноним и сообщил, что заминировал вокзал.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы" на своей странице в Facebook.
"С Центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали пассажиров и сотрудников после анонимного сообщения о заминировании", - сказано в сообщении.
Работа вокзала временно ограничена, всех работников и пассажиров эвакуировали, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
"Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ранее в полицию поступило сообщение о заминировании более 240 объектов в Харьковской области.