В Киеве эвакуировали центральный вокзал, ищут взрывчатку

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале эвакуировали всех людей после анонимного сообщения о заминировании здания.

Всех пассажиров и сотрудников попросили покинуть здание Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. В полицию позвонил аноним и сообщил, что заминировал вокзал.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы" на своей странице в Facebook.

"С Центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали пассажиров и сотрудников после анонимного сообщения о заминировании", - сказано в сообщении.

Работа вокзала временно ограничена, всех работников и пассажиров эвакуировали, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в полицию поступило сообщение о заминировании более 240 объектов в Харьковской области.