В Харькове "заминировали" более 240 объектов: полиция ищет "шутников"

На Харьковщине сейчас в полной мере ведут поиски "минера", который заявил о минировании более 240 объектов. Об этом сообщает отдел ГУНП в Харьковской области.

В полиции отмечают, что 13 июля на в ГУНП поступило заявление о заминировании 242 точек в городе Харьков, а именно: аптек, роддомов, отделений медпомощи, магазинов продовольствия, гипермаркетов, ТЦ, банков, ЖД и автовокзалов и аэропорта "Харьков".

На месте вели работу опергруппы отделений нацполиции а также, специалисты взрывотехнического подразделения и кинологи.

В ГУНП также добавили, что в целом было осмотрено 242 объекта и эвакуировано 506 граждан, никаких взрывоопасных устройств или веществ не было обнаружено.

Информацию о событии зарегистрировали в территориальных отделениях нацполиции. Вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом Украины сейчас решается, также были приняты меры по поиску лица, причастого к ложному сообщению.

Также сообщалось, что начиная с вечера 13 июля в городе Харьков и в области начались сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений.