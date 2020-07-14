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Харьков "поплыл": в городе выпало рекордное количество осадков

Харьков "поплыл": в городе выпало рекордное количество осадков
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Харькове прошел сильный ливень, выпало полторы месячные нормы осадков.

Начиная с вечера 13 июля в городе и в области начались сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии на своей странице в Facebook.

Улицы города превратились в реки, машины в буквальном смысле поплыли, ветер валил деревья. Подтопленными оказались десятки жилых домов. К ликвидации последствий непогоды задействовали бригады ГСЧС.

В Харькове прошел сильный ливень 14.07.2020

В Харькове прошел сильный ливень 14.07.2020

В Харькове прошел сильный ливень 14.07.2020

Метеорологи сообщают, что для Харькова такие обильные осадки это редкое явление. Причиной сильных дождей стал холодный фронт, пришедший с запада. 

Холодные ночи и дожди: какой будет погода в ближайшие дни

Воздушные течения на высотах были очень слабыми, поэтому зона осадков стояла почти неподвижно над центральными районами области.

По прогнозам синоптиков, днем погода улучшится, циклон покинет Харьковскую область и уйдет на север страны. Дожди ожидаются в Сумской и Черниговской областях.

Как сообщалось, в Запорожья прошел сильный ливень. В городе подтопленными оказались сотни объектов, общественный транспорт стал, вода на дорога доходила до колен.

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Все по теме:

Харьков, Харьковская область, Дожди, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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