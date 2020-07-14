В Черновцах ослабили карантин

Постановлением Кабмина в Черновцах смягчили карантинные ограничения и разрешили работы заведений культуры и развлекательных заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой городской рады.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 8.липня 2020 № 588 внесены изменения в Постановление КМУ от 20 мая № 392, согласно которой на территории некоторых областей, в частности Черновицкой,были смягчены карантинные меры.

Что было разрешено:

работа учреждений культуры с наполненностью не более 50 процентов стационарных размещенных мест для сидения и / или не более одного человека на 5 м. Кв. площади заведения культуры;

до 23:00 разрешена работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.)

Ранее сообщалось, что Черновицкая область объявила о смягчении карантина с 1 июля. Будут возобновлены автобусные перевозки пассажиров, смогут открыться спортзалы и рестораны.