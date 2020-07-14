Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Новомихайловки: шестеро раненных

"Сегодня, 14 июля, в Донецкой области возле Новомихайловки вооруженные силы РФ применили ракетный комплекс "Фагот". Шесть военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен после обстрела из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия близ Водяного", - сказано в сообщении.
Таким образом с начала суток сем украинских защитников получили ранения. Всех их эвакуировали в медицинские учреждения, им срочно предоставили помочь врачей.
"Действия российских оккупантов не остались безнаказанными - ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность", - отметили в Штабе.
Потери противника уточняются.
Ранее в штабе сообщали о трех нарушениях "тишины", в частности, в пригороде Авдеевки противник на рассвете и днем открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия .
Также поблизости Гнутово враг совершил обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.