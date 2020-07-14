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Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Новомихайловки: шестеро раненных

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Новомихайловки: шестеро раненных
23:09 Сегодня Телеграф Штаб ООС Фото: Фейсбук
Российские наемники в очередной раз целенаправленно открыли огонь по позициям сил ООС, подтверждая свое нежелание придерживаться установленных мирных договоренностей. Об этом пишет Штаб ООС на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 14 июля, в Донецкой области возле Новомихайловки вооруженные силы РФ применили ракетный комплекс "Фагот". Шесть военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен после обстрела из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия близ Водяного", - сказано в сообщении. 

Таким образом с начала суток сем украинских защитников получили ранения. Всех их эвакуировали в медицинские учреждения, им срочно предоставили помочь врачей. 

"Действия российских оккупантов не остались безнаказанными - ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность", - отметили в Штабе. 

Потери противника уточняются. 

Ранее в штабе сообщали о трех нарушениях "тишины", в частности, в пригороде Авдеевки противник на рассвете и днем открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия .

Также поблизости Гнутово враг совершил обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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