Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Новомихайловки: шестеро раненных

Российские наемники в очередной раз целенаправленно открыли огонь по позициям сил ООС, подтверждая свое нежелание придерживаться установленных мирных договоренностей. Об этом пишет Штаб ООС на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 14 июля, в Донецкой области возле Новомихайловки вооруженные силы РФ применили ракетный комплекс "Фагот". Шесть военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен после обстрела из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия близ Водяного", - сказано в сообщении.

Таким образом с начала суток сем украинских защитников получили ранения. Всех их эвакуировали в медицинские учреждения, им срочно предоставили помочь врачей.

"Действия российских оккупантов не остались безнаказанными - ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность", - отметили в Штабе.

Потери противника уточняются.

Ранее в штабе сообщали о трех нарушениях "тишины", в частности, в пригороде Авдеевки противник на рассвете и днем открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия .

Также поблизости Гнутово враг совершил обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.