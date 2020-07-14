Во Львове "минировали" вокзал, банк и рынок

Во Львове полиция проверяла сообщения о минировании ряда объектов. Сообщение о готовящихся взрывах поступило в отделение полиции Львовской области сегодня, 14 июля, в 13.30.

По указанным в сообщении адресам работали эксперты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативные группы полиции Львовской области.

В числе "заминированных" объектов оказались Главный железнодорожный вокзал, один из городских рынков, торговое заведение и здание банка.

Сообщение о минировании оказались ложными - никаких взрывоопасных или подозрительных предметов правоохранители не выявили.

Как известно, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, карается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до, трех лет.

То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, грозит злоумышленнику лишением свободы на срок от двух до пяти лет.