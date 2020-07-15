Трагедия в Одесской области: девочка выбежала на дорогу и угодила под колеса грузовика

В городе Арциз Одесской области произошел трагический инцидент. Шестилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под колеса грузовика. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Как сообщают в пресс-службе, девочка находилась на работе у отца. Затем она внезапно выбежала с офисного помещения и угодила прямо под колеса грузовика, который в это время заезжал во двор частного промышленного предприятия.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью и ребенок погиб мгновенно.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела Нацполиции. Также к месту трагедии направлена группа по расследованию ДТП.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспортного средства) УК Украины.