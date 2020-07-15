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Трагедия в Одесской области: девочка выбежала на дорогу и угодила под колеса грузовика

Трагедия в Одесской области: девочка выбежала на дорогу и угодила под колеса грузовика
Обновлено 05:02 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция
В городе Арциз Одесской области произошел трагический инцидент. Шестилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под колеса грузовика. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Как сообщают в пресс-службе, девочка находилась на работе у отца. Затем она внезапно выбежала с офисного помещения и угодила прямо под колеса грузовика, который в это время заезжал во двор частного промышленного предприятия.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью и ребенок погиб мгновенно.  

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела Нацполиции. Также к месту трагедии направлена группа по расследованию ДТП. 

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспортного средства) УК Украины. 

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ДТП, Одесская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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