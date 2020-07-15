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Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Киеве антирекорд по COVID-19 - за сутки 147 заболевших

В Киеве антирекорд по COVID-19 - за сутки 147 заболевших
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф
В Киеве за минувшие сутки зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом за все время с начала пандемии – 147 человек.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 147 человек, один человек умер, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это – больше всего за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года и пять девочек от одного года до 16. Также 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет и трое мальчиков - от двух до шести лет. Заболели в том числе и шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"За прошедшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2 160 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 27, Дарницком - 22, Деснянском - 21 случай", - сказал Кличко.

Статистика заболевания в Киеве на 15.07.2020

Мэр Киева также рассказал, что за период пандемии, от коронавируса в столице умерли 126 человек. Старшей больной было 95 лет, младшей - 25.

"Отмечу, что в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся сегодня 247 больных. 39 из них - в тяжелом состоянии. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли от коронавируса в Киеве в целом 126 человек. Старшей больной было 95 лет. Самой молодой больной, которая не преодолела вирус, было 25. Женщина имела тяжелые патологии. Всего - более 62% лиц, умерших от коронавируса - люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% - тех, кому было до 49 лет. И менее 1% - пациентов в возрасте 18-29 лет", - сказал мэр столицы.

Большинство больных имели хронические заболевания. В основном это - гипертония, сахарный диабет и ожирение.

"Поэтому медики призывают особенно беречься людей с хроническими заболеваниями. Не пренебрегайте рекомендациями специалистов", - призвал Кличко.

Как сообщалось, в Украине за последние сутки выявили 836 больных коронавирусом. 

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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