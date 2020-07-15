В Одессе разоблачили колл-центр, который выманивал у людей деньги

В Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему. Двое мужчин, позиционируя себя лидерами финансового рынка, преступники выманивали деньги у инвесторов. На мошенников работали около 35-ти человек, которые выполняли функции колл-центра и менеджеров.

В Одессе киберполиция совместно с спецподразделения "КОРД" провели масштабную спецоперацию по разоблачению колл-центра, который выманивал у людей деньги.

О разоблачении масштабной схемы, которую проводили киберполицейских Одесской области, рассказали в пресс служба Нацполиции.

Двое мужчин 22-х и 26-ти лет разработали собственную интернет-платформу. С помощью Sip-телефонии звонили из разных стран мира, представляясь успешными финансовыми брокерами.

Предлагали гражданам Украины и стран ЕС инвестировать денежные средства в финансовые рынки и в известные криптобиржи с целью открытия торгового счета на интернет-платформе.

В дальнейшем, после открытия счета, мужчины под видом профессиональных трейдеров вводили в заблуждение потерпевших с помощью программного обеспечения удаленного доступа к счетам инвесторов, осуществляли торговые операции или оказывали прогнозы, которые не соответствовали действительности, тем самым завладевали деньгами инвесторов мошенническим путем.

Мошенники сняли жилое помещение, переоборудовали его в офис и наняли 35 работников, которые были менеджерами и работали в колл-центре.

Правоохранители провели обыск в офисе, по результатам которого изъяли компьютерное оборудование, ноутбуки, маршрутизатор и мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, Национальный банк призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%". Ставка по кредиту 0% может действовать всего неделю, за тем начисляют штрафы.