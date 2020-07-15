Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине
Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине
Рада соберется на торжественное заседание: ожидают Зеленского
Рада соберется на торжественное заседание: ожидают Зеленского
В Германии провели вечер бокса на парковке
В Германии провели вечер бокса на парковке
Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ
Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ

В Одессе разоблачили колл-центр, который выманивал у людей деньги

В Одессе разоблачили колл-центр, который выманивал у людей деньги
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему. Двое мужчин, позиционируя себя лидерами финансового рынка, преступники выманивали деньги у инвесторов. На мошенников работали около 35-ти человек, которые выполняли функции колл-центра и менеджеров.

В Одессе киберполиция совместно с спецподразделения "КОРД" провели масштабную спецоперацию по разоблачению колл-центра, который выманивал у людей деньги.

О разоблачении масштабной схемы, которую проводили киберполицейских Одесской области, рассказали в пресс служба Нацполиции.

Двое мужчин 22-х и 26-ти лет разработали собственную интернет-платформу. С помощью Sip-телефонии звонили из разных стран мира, представляясь успешными финансовыми брокерами.

Предлагали гражданам Украины и стран ЕС инвестировать денежные средства в финансовые рынки и в известные криптобиржи с целью открытия торгового счета на интернет-платформе.

Спецоперация киберполиции 15.07.2020

В дальнейшем, после открытия счета, мужчины под видом профессиональных трейдеров вводили в заблуждение потерпевших с помощью программного обеспечения удаленного доступа к счетам инвесторов, осуществляли торговые операции или оказывали прогнозы, которые не соответствовали действительности, тем самым завладевали деньгами инвесторов мошенническим путем.

Спецоперация киберполиции 15.07.2020

Мошенники сняли жилое помещение, переоборудовали его в офис и наняли 35 работников, которые были менеджерами и работали в колл-центре.

Правоохранители провели обыск в офисе, по результатам которого изъяли компьютерное оборудование, ноутбуки, маршрутизатор и мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. 

Как сообщалось, Национальный банк призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%". Ставка по кредиту 0% может действовать всего неделю, за тем начисляют штрафы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Полиция, Киберполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ
02 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
03 Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
04 Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
05 Итоги 14 июля: ВР узаконила игорный бизнес, повышение стипендий детям-сиротам и коронавирус в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве на Оболони нашли мертвым СБУшника
В Киеве на Оболони нашли мертвым СБУшника
Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
Депутаты отложили постановление о сокращении районов
Депутаты отложили постановление о сокращении районов
Сериал с Джимом Керри &quot;Шучу&quot; закрывается: подробности
Сериал с Джимом Керри "Шучу" закрывается: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь