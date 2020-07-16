"Большое строительство": в Харьковской САД рассказали, как ремонтируют дорогу на Луганск

В Харьковской области продолжают восстановливать дорогу государственного значения Чугуев-Меловое, соединяющую регион с Луганской областью.

Начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрей Алексеев отчитался о стадии завершенности дороги государственного значения Чугуев-Меловое. По его словам, уже выполнено работы на 68,4 км.

Об этом он поведал в ходе брифинга.

"40% от общей протяженности дороги уже готовы", - рассказал он.

Также Алексеев поделился, чем занимаются сотрудники САД на данный момент: "Сейчас уже проводятся работы по благоустройству: обустройство съездов, ждем установки автобусных остановок, остановочных площадок, освещения".

Глава Харьковского САД уверен, что дорога на Луганск будет полностью готова уже к началу учебного года.