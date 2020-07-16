Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Убивает не только COVID-19: в ЦОЗ рассказали, сколько украинцев умерло от ботулизма
Убивает не только COVID-19: в ЦОЗ рассказали, сколько украинцев умерло от ботулизма
Пандемия: Израиль может вернуть жесткий карантин в ближайшие дни
Пандемия: Израиль может вернуть жесткий карантин в ближайшие дни
Динамо - Заря: где и когда смотреть матч
Динамо - Заря: где и когда смотреть матч
День бухгалтера Украины 2020: история и традиции праздника
День бухгалтера Украины 2020: история и традиции праздника

"Большое строительство": в Харьковской САД рассказали, как ремонтируют дорогу на Луганск

"Большое строительство": в Харьковской САД рассказали, как ремонтируют дорогу на Луганск
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Харьковской области продолжают восстановливать дорогу государственного значения Чугуев-Меловое, соединяющую регион с Луганской областью.

Начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрей Алексеев отчитался о стадии завершенности дороги государственного значения Чугуев-Меловое. По его словам, уже выполнено работы на 68,4 км.

Об этом он поведал в ходе брифинга. 

"40% от общей протяженности дороги уже готовы", - рассказал он.

Киевлян предупредили о частичном ограничении движения: где не проехать

Также Алексеев поделился, чем занимаются сотрудники САД на данный момент: "Сейчас уже проводятся работы по благоустройству: обустройство съездов, ждем установки автобусных остановок, остановочных площадок, освещения".

Глава Харьковского САД уверен, что дорога на Луганск будет полностью готова уже к началу учебного года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганская область, Харьковская область, Ремонт, Дорога, Сад.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
02 "Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка
03 Сколько получают прокуроры в ОГП: Венедиктова назвала цифры
04 Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
05 Убийство военных на Донбассе: ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
Лето снова &quot;занимает позиции&quot;: в Украину вернется 30-градусная жара
В Украину вернется 30-градусная жара
СМИ: в Киеве задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ
СМИ: в Киеве задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ
Рецепт дня: Мясные фрикадельки, запеченные с гречкой
Рецепт дня: Мясные фрикадельки, запеченные с гречкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь